Китай непокоять ракети США та Starlink через війну в Україні: деталі

Javelin

Китайські військові дослідники, які вивчають війну росії проти України, вважають, що вони потребують можливості збивати низькоорбітальні супутники Starlink та захищати свою техніку від ракет Javelin. До того ж вони планують можливий конфлікт з силами під проводом США в Азії.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання пише, що огляд свідчить про зусилля китайського військово-промислового комплексу ретельно вивчити вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських сил у війні за Тайвань.

Китайськомовні журнали, які також досліджують українські диверсійні операції, відображають роботу сотень дослідників у мережі пов'язаних з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) університетів, державних виробників зброї та аналітичних центрів військової розвідки.

Офіційні особи країни уникають будь-яких відверто критичних коментарів щодо дій рф або бойових дій, закликаючи до миру й діалогу, статті у відкритому доступі більш відверті в оцінці російських недоліків.

"Двоє військових аташе та ще один дипломат, знайомий з оборонними дослідженнями Китаю, сказали, що Центральна військова комісія Комуністичної партії на чолі з президентом Сі Цзіньпіном в кінцевому підсумку визначає і спрямовує потреби в дослідженнях, і що з обсягу матеріалу було зрозуміло, що Україна — це можливість, за яку військове керівництво хотіло скористатися", — йдеться в повідомленні.

Представник американського оборонного відомства заявив, що попри розбіжності з ситуацією на Тайвані, війна в Україні дала Китаю певні уроки.

"Ключовий урок, який світ повинен винести з швидкої міжнародної реакції на вторгнення росії в Україну, полягає в тому, що агресія все частіше зустрічатиметься з єдністю дій", — сказав чиновник.

Велика кількість статей дослідників НВАК висвітлюють занепокоєння Китаю щодо ролі Starlink у забезпеченні зв'язку українських військових на тлі російських ракетних атак на електромережу країни.

"Відмінна робота супутників Starlink в цьому російсько-українському конфлікті, безумовно, спонукатиме США і західні країни широко використовувати Starlink в можливих бойових діях в Азії", — йдеться у статті, написаній у співавторстві дослідниками з Інженерного університету сухопутних військ НВАК.

Автори визнали "терміновим" для Китаю, який прагне розробити власну подібну супутникову мережу, знайти способи збити або відключити Starlink. SpaceX не відповіла на запит про коментар.

Війна також сформувала серед китайських дослідників очевидний консенсус щодо того, що війна за допомогою дронів заслуговує на більші інвестиції. Китай випробовує безпілотники в небі над Тайванем.

У жовтневій статті в офіційному журналі адміністрації зазначалося, що Китай повинен підвищити свою здатність захищати військову техніку з огляду на "серйозні пошкодження російських танків, бронемашин і військових кораблів", завдані ракетами Stinger та Javelin, якими керують українські винищувачі.

У деяких китайських статтях підкреслюється актуальність України з огляду на ризик регіонального конфлікту, який може зіштовхнути Китай зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками, можливо, через Тайвань. США дотримуються політики "стратегічної невизначеності" щодо військового втручання для захисту острова, але за законом зобов'язані надати Тайваню засоби для самозахисту.

Одна стаття, опублікована в жовтні двома дослідниками з Університету національної оборони НВАК, проаналізувала вплив американських поставок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) в Україну та те, чи варто хвилюватися китайським військовим.

"Якщо HIMARS наважиться втрутитися в Тайвань у майбутньому, те, що колись було відомо як "інструмент, що викликає вибух", спіткає інша доля на очах у різних супротивників", — йдеться у висновку.

Нагадаємо, Китай заявив, що його відносини з рф зміцнилися через ворожість, виявлену США. Міністр закордонних справ Цінь звинуватив Захід у "роздмухуванні полум'я" конфлікту шляхом надання зброї Україні.