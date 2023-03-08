Китай беспокоят ракеты США и Starlink из-за войны в Украине: детали

Javelin

Китайские военные исследователи, изучающие войну россии против Украины, считают, что они нуждаются в возможности сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать свою технику от ракет Javelin. К тому же, они планируют возможный конфликт с силами под руководством США в Азии.

Об этом сообщает Reuters.

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Обзор свидетельствует об усилиях китайского военно-промышленного комплекса тщательно изучить влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских сил в войне за Тайвань.

Китайские журналы, также исследующие украинские диверсионные операции, отражают работу сотен исследователей в сети связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) университетов, государственных производителей оружия и аналитических центров военной разведки.

Официальные лица страны избегают каких-либо откровенно критических комментариев относительно действий россии или боевых действий, призывая к миру и диалогу, статьи в открытом доступе более откровенны в оценке российских недостатков.

"Двое военных атташе и еще один дипломат, знакомый с оборонными исследованиями Китая, сказали, что Центральная военная комиссия Коммунистической партии во главе с президентом Си Цзиньпином в конечном итоге определяет и направляет потребности в исследованиях, и что из объема материала было понятно, что Украина — это возможность, за которую военное руководство хотело воспользоваться", — говорится в сообщении.

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что, несмотря на разногласия с ситуацией на Тайване, война в Украине дала Китаю определенные уроки.

"Ключевой урок, который мир должен извлечь из быстрой международной реакции на вторжение россии в Украину, состоит в том, что агрессия все чаще будет встречаться с единством действий", — сказал чиновник.

Большое количество статей исследователей НОАК освещают обеспокоенность Китая по поводу роли Starlink в обеспечении связи украинских военных на фоне российских ракетных атак на электросеть страны.

"Отличная работа спутников Starlink в этом российско-украинском конфликте, безусловно, будет побуждать США и западные страны широко использовать Starlink в возможных боевых действиях в Азии", — говорится в статье, написанной в соавторстве исследователями из Инженерного университета сухопутных войск НОАК.

Авторы признали "срочным" для Китая, стремящегося разработать собственную подобную спутниковую сеть, найти способы сбить или отключить Starlink. SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Война также сформировала среди китайских исследователей очевидный консенсус относительно того, что война с помощью дронов заслуживает больших инвестиций. Китай испытывает беспилотники в небе над Тайванем.

В октябрьской статье в официальном журнале администрации отмечалось, что Китай должен повысить свою способность защищать военную технику, учитывая "серьезные повреждения российских танков, бронемашин и военных кораблей", нанесенные ракетами Stinger и Javelin, которыми управляют украинские истребители.

В некоторых китайских статьях подчеркивается актуальность Украины, учитывая риск регионального конфликта, который может столкнуть Китай с Соединенными Штатами и их союзниками, возможно, из-за Тайваня. США придерживаются политики "стратегической неопределенности" в отношении военного вмешательства для защиты острова, но по закону обязаны предоставить Тайваню средства для самозащиты.

Одна статья, опубликованная в октябре двумя исследователями из Университета национальной обороны НОАК, проанализировала влияние американских поставок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в Украину и стоит ли волноваться китайским военным.

"Если HIMARS решится вмешаться в Тайвань в будущем, то, что когда-то было известно как "инструмент, вызывающий взрыв", постигнет другая судьба на глазах у разных противников", — говорится в заключении.

Напомним, Китай заявил, что его отношения с рф укрепились из-за враждебности, проявленной США. Министр иностранных дел Цинь обвинил Запад в "раздувании пламени" конфликта путем предоставления оружия Украине.