Китай підтримує новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні, — The Guardian

19 травня Володимир Зеленський прибув до Джидди для участі в саміті Ліги арабських держав. Фото: The Guardian

Після зустрічі високопоставлених чиновників у Саудівській Аравії Китай підтримує новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні.

Про це пише видання The Guardian.

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Видання стверджує, що Китай підтримує третій раунд переговорів щодо пошуку рамок для миру в Україні після зустрічі високопоставлених чиновників у Саудівській Аравії.

Повідомляється, що саміт у Джидді мав на меті виробити ключові принципи щодо того, як припинити війну Росії в Україні.

У переговорах, у яких не брала участь Росія, брав участь спеціальний представник США, Індії, ЄС і Китаю з питань Євразії Лі Хуей.

"У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, щоб наші принципи поділилися", — сказав Лі.

Також видання повідомляє, що Китай брав активну участь і позитивно поставився до ідеї нової зустрічі на такому рівні. Оглядачі ж називають участь Китаю у цьому процесі як великий дипломатичний прорив.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Він наголосив, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. За словами керівника ОП, більшість держав уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру.

На саміті сторони погодилися продовжити роботу на різних рівнях для встановлення справедливого та всеосяжного миру.