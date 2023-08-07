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Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине, — The Guardian

7 августа 2023 05:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине, — The Guardian
19 мая Владимир Зеленский прибыл в Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств. Фото: The Guardian
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После встречи высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии, Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Издание утверждает, что Китай поддерживает третий раунд переговоров по поиску рамок мира в Украине после встречи высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии.

Сообщается, что саммит в Джидде имел целью выработать ключевые принципы относительно того, как прекратить войну России в Украине.

В переговорах, в которых не участвовала Россия, участвовал специальный представитель США, Индии, ЕС и Китая по Евразии Ли Хуэй.

"У нас много разногласий, и мы услышали разные позиции", — сказал Ли.

Также издание сообщает, что Китай активно участвовал и положительно отнесся к идее новой встречи на таком уровне. Обозреватели называют участие Китая в этом процессе как большой дипломатический прорыв.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подытожил встречу в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Он отметил, что эта встреча стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. По словам руководителя ОП, большинство государств уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы мира.

На саммите стороны согласились продолжить работу на разных уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

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