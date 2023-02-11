Китай планує до 2035 року потроїти кількість ядерних боєголовок

Китай хоче мати на озброєнні 900 ядерних боєголовок

Китай планує до 2035 року потроїти запас ядерних боєголовок до 900. Країна очікує на загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через Тайвань.

Про це пише видання Kyodo News.

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Правляча Комуністична партія зміцнює військовий потенціал країни. Минулого року Сполучені Штати заявили, що Китай має намір збільшити свій запас ядерних боєголовок до 1 500 до 2035 року.

Деякі експерти із закордонних справ попереджають, що якщо Китай досягне мети модернізації своєї армії, азіатська країна може відмовитися від політики "не використовувати ядерну зброю першою".

У листопаді керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість летального потенціалу, проаналізувавши, що сильне ядерне стримування росії запобігло лобовій боротьбі між НАТО та рф, попри її агресію проти України.

Кількість ядерних боєголовок, якими володіє Китай, ймовірно, зросте до 550 у 2027 році, до 100-річчя заснування збройних сил країни, і до 900 у 2035 році, стверджують джерела.

Згідно з підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у всьому світі росія володіє 5 977 ядерними боєголовками, а Сполучені Штати — 5 428.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв знову пригрозив Україні ядерною зброєю у разі спроби повернути Крим.

Додамо, Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами Америки робить усе, аби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення. Ці кроки мають запобігти світовій небезпеці.