Китай планирует к 2035 году утроить количество ядерных боеголовок: к чему готовится страна
Китай планирует к 2035 году утроить запас ядерных боеголовок до 900. Страна ожидает обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.
Об этом пишет издание Kyodo News.
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Правящая Коммунистическая партия укрепляет военный потенциал страны. В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что Китай намерен увеличить свой запас ядерных боеголовок до 1 500 к 2035 году.
Некоторые эксперты иностранных дел предупреждают, что если Китай достигнет цели модернизации своей армии, азиатская страна может отказаться от политики "не использовать ядерное оружие первой".
В ноябре руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность летального потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание россии предотвратило лобовой борьбе между НАТО и рф, несмотря на ее агрессию против Украины.
Количество ядерных боеголовок, которыми владеет Китай, вероятно, возрастет до 550 в 2027 году, к 100-летию основания вооруженных сил страны, и к 900 в 2035 году, утверждают источники.
Согласно подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира, во всем мире россия владеет 5 977 ядерными боеголовками, а США — 5 428.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев снова пригрозил Украине ядерным оружием в случае попытки вернуть Крым.
Добавим, Израиль совместно с Соединенными Штатами Америки делает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки. Эти шаги должны предотвратить мировую опасность.