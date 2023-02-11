Китай хочет иметь на вооружении 900 ядерных боеголовок

Китай планирует к 2035 году утроить запас ядерных боеголовок до 900. Страна ожидает обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.

Об этом пишет издание Kyodo News.

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Правящая Коммунистическая партия укрепляет военный потенциал страны. В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что Китай намерен увеличить свой запас ядерных боеголовок до 1 500 к 2035 году.

Некоторые эксперты иностранных дел предупреждают, что если Китай достигнет цели модернизации своей армии, азиатская страна может отказаться от политики "не использовать ядерное оружие первой".

В ноябре руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность летального потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание россии предотвратило лобовой борьбе между НАТО и рф, несмотря на ее агрессию против Украины.

Количество ядерных боеголовок, которыми владеет Китай, вероятно, возрастет до 550 в 2027 году, к 100-летию основания вооруженных сил страны, и к 900 в 2035 году, утверждают источники.

Согласно подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира, во всем мире россия владеет 5 977 ядерными боеголовками, а США — 5 428.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев снова пригрозил Украине ядерным оружием в случае попытки вернуть Крым.

Добавим, Израиль совместно с Соединенными Штатами Америки делает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки. Эти шаги должны предотвратить мировую опасность.