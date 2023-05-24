Китай посилить співпрацю з Росією на тлі нових санкцій Заходу

Призидент Китаю Сі Цзіньпін і російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Фото: Sputnik/Alexander Astafyev

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав Пекін і Москву підняти свої тісні відносини на "вищий рівень". Це відбувається на тлі рішення "Великої сімки" запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

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Після зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним Сі висловив сподівання, що "обидві країни продовжать використовувати переваги своєї тісної співпраці, перспективи та імпульс для подальшого просування в різних галузях і виведення її на вищий рівень".

Він підкреслив важливість непохитної підтримки між двома країнами в питаннях, що стосуються їхніх спільних ключових інтересів, а також необхідність посилення співпраці в рамках багатосторонніх організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй і "Велика двадцятка".

Під час зустрічі з Мішустіним було підписано кілька угод, в тому числі про інтелектуальну власність, сприяння торгівлі сільськогосподарською продукцією, розширення співпраці у виробництві літаків і кораблів, а також спільних космічних досліджень.

Мішустін, найвищий російський чиновник, також зазначив, що 70% транскордонних розрахунків здійснюються у відповідних місцевих валютах, рублях і юанях. Він підкреслив безпрецедентний рівень двосторонніх відносин, який він пояснив взаємною повагою до інтересів один одного і готовністю спільно протистояти загрозам, що виникають на турбулентній міжнародній арені, а також нелегітимному санкційному тиску з боку західних країн.

Мішустіна, який перебуває у санкційному списку Міністерства фінансів США з квітня минулого року, супроводжував підсанкційний олігарх Герман Греф, голова правління Сбербанку Росії, найбільшого державного кредитора країни.

Оголошення про їхній візит збіглося у часі із зустріччю лідерів G7 у Хіросімі, де група заможних демократій погодила додаткові фінансові санкції проти Кремля.

Минулого року товарообіг між Китаєм і Росією досяг рекордних 190 мільярдів доларів, а в 2023 році очікується досягнення показника в 200 мільярдів доларів. Росія спрямовує свої поставки нафти і газу до свого енергетично голодного союзника.

Також Китай став на бік Росії в умовах міжнародної критики вторгнення, утримуючись від засудження цих дій. На початку цього року Сі висунув мирний план врегулювання конфлікту, який був скептично сприйнятий Заходом.

Нагадаємо, 19-21 травня в Японії пройшов саміт G7. Пекін звинуватив Японію у "антикитайській діяльності" під час з'їзду і викликав посла країни.