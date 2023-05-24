Китай усилит сотрудничество с Россией на фоне новых санкций Запада

Президент Китая Си Цзиньпин и российский премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Sputnik/Alexander Astafyev

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Китая Си Цзиньпин призвал Пекин и Москву поднять свои тесные отношения на "высший уровень". Это происходит на фоне решения "Большой семерки" ввести дополнительные санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

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Связи будут еще теснее

После встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Си выразил надежду, что "обе страны продолжат использовать преимущества своего тесного сотрудничества, перспективы и импульс для дальнейшего продвижения в разных сферах и выведения его на более высокий уровень".

Он подчеркнул важность непоколебимой поддержки между двумя странами в вопросах, касающихся их общих ключевых интересов, а также необходимость усиления сотрудничества в рамках многосторонних организаций, таких как Организация Объединенных Наций и Большая двадцатка.

В ходе встречи с Мишустиным было подписано несколько соглашений, в том числе об интеллектуальной собственности, содействии торговле сельскохозяйственной продукцией, расширении сотрудничества в производстве самолетов и кораблей, а также совместных космических исследований.

Мишустин, высший российский чиновник, также отметил, что 70% трансграничных расчетов производятся в соответствующих местных валютах, рублях и юанях. Он подчеркнул беспрецедентный уровень двусторонних отношений, который объяснил взаимным уважением к интересам друг друга и готовностью совместно противостоять угрозам, возникающим на турбулентной международной арене, а также нелегитимному санкционному давлению со стороны западных стран.

Находящийся в санкционном списке Министерства финансов США с апреля прошлого года Мишустина сопровождал подсанкционный олигарх Герман Греф, председатель правления Сбербанка России, крупнейшего государственного кредитора страны.

Объявление об их визите совпало с встречей лидеров G7 в Хиросиме, где группа состоятельных демократий согласовала дополнительные финансовые санкции против Кремля.

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных 190 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается достижение показателя в 200 миллиардов долларов. Россия направляет свои поставки нефти и газа в свой энергетически голодный союзник.

Также Китай принял сторону России в условиях международной критики вторжения, воздерживаясь от осуждения этих действий. В начале этого года Си выдвинул мирный план урегулирования конфликта, скептически воспринятого Западом.

Напомним, 19-21 мая в Японии прошел саммит G7. Пекин обвинил Японию в антикитайской деятельности во время съезда и вызвал посла страны.