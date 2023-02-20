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Китай розглядає варіанти передачі зброї росії, — Блінкен

20 лютого 2023 08:13
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Китай розглядає варіанти з постачанням зброї до росії
Голова Держдепу пригрозив Китаю серйозними наслідками таких дій
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та боєприпасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.

Про це повідомило видання BBC.

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Голова Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що китайські компанії уже надають допомогу російській федерації.

Поки що це лише невійськова підтримка країни-агресора.

Зброя і боєприпаси для окупантів

Разом з тим, зазначив Блінкен, нова інформація говорить про те, що Китай може почати постачання до росії озброєння та боєприпасів.

Очільник Держдепу наголосив, що такий крок матиме серйозні наслідки для Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що, попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Фото: Facebook Держдепу

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