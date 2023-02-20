Китай рассматривает варианты с поставкой оружия в россию

Китай рассматривает варианты передачи оружия россии, — Блинкен
Китай рассматривает варианты передачи российским оккупационным войскам оружия и боеприпасов для войны в Украине. США предупредили китайские власти о серьезных последствиях такого шага.
Об этом сообщило издание BBC.
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Китай уже поддерживает рф
Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что китайские компании уже оказывают помощь российской федерации.
Пока это только невоенная поддержка страны-агрессора.
Оружие и боеприпасы для окупантов
Вместе с тем, отметил Блинкен, новая информация говорит о том, что Китай может начать поставки в россию вооружений и боеприпасов.
Глава Госдепа подчеркнул, что такой шаг будет иметь серьезные последствия для Китайской Народной Республики.
Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Как отметило издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: Facebook Госдепа