Китай та ЮАР зробили заяву щодо України: чи змінилась риторика

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент ПАР Сіріл Рамафоса

Лідери Південно-Африканської Республіки (ПАР) і Китаю заявили, що і надалі наполягатимуть на політичному врегулюванні війни в Україні. Лідери цих країні досі сподіваються, що тільки переговори вирішать долю війни, яку вони вважають просто "конфліктом".

Відповідну заяву Сі Цзіньпіна і Сиріла Рамафоси оприлюднило видання Xinhua.

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Згідно із спільною заявою лідерів цих двох країн, ПАР та Китай підтримують глобальну систему, в центрі якої знаходиться ООН та справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права, що має регулювати відносини між державами. Також вони підтримують цілі і принципи Статуту ООН, серед яких повага суверенітету і територіальної цілісності країн.

"Обидві сторони погодилися, що діалог і переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони будуть продовжувати сприяти мирним переговорам і грати конструктивну роль в політичному врегулюванні конфлікту", — зазначено в заяві

Раніше ми розповідали, з початку війни в Україні китайські фірми поставили до РФ близько тисячі безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, а також запчастини для літаків.

Нагадуємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі очільників країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні в нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків.