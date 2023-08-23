Китай и ЮАР сделали заявление относительно Украины: изменилась ли риторика

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Лидеры Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая заявили, что и дальше будут настаивать на политическом урегулировании войны в Украине. Лидеры этих стран до сих пор надеются, что только переговоры решат судьбу войны, которую они считают просто "конфликтом".

Соответствующее заявление Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы обнародовало издание Xinhua.

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Согласно совместному заявлению лидеров этих двух стран, ЮАР и Китай поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН и справедливый международный порядок на основе международного права, регулирующего отношения между государствами. Также они поддерживают цели и принципы Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать способствовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", — говорится в заявлении.

Ранее мы рассказывали, с начала войны в Украине китайские фирмы поставили в РФ около тысячи беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, а также запчасти для самолетов.

Напомним, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.