Китай вперше за три роки після спалаху пандемії COVID-19 відкриє свої кордони для туристів

Аеропорт у Китаї

Китай відкриває свої кордони для іноземних туристів. Це станеться вперше з 2020, коли було зафіксовано спалах пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

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З середи, 15 березня, країна відновить видачу всіх типів віз.

Скасування цього останнього заходу прикордонного контролю, запровадженого для захисту від COVID-19, відбулося після того, як минулого місяця влада оголосила про перемогу над нещодавнім сплеском вірусу.

Стимулювання туристичного сектору має допомогти відродити економіку, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання за майже півстоліття.

У МЗС Китаю повідомили, що в районах країни, де до пандемії не були потрібні візи, буде повернено безвізовий в’їзд. Це стосуватиметься південного туристичного острова Хайнань і круїзних лайнерів, що проходять через порт Шанхаю.

Також буде відновлено безвізовий в’їзд до південного виробничого центру Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.

У міністерстві зазначили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, але термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до Китаю.

"Відновлення прийому заявок на всі типи віз усуває ще один значний бар'єр на шляху відновлення нормальних подорожей між Великою Британією та Китаєм. Рада вже бачила, що кількість заявок на бізнес-подорожі та прибуття почала зростати з січня, однак ця новина має призвести до значного збільшення кількості візитів, зокрема з туристичною метою", — сказав провідний директор Китайсько-британської ділової ради Том Сімпсон.

Зазначимо, що у 2022 році було здійснено лише 115,7 мільйона транскордонних поїздок до Китаю та з Китаю, причому іноземці склали близько 4,5 мільйона.

Нагадаємо, вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони стверджують, що рівень смертності є найнижчим у світі, хоча експерти й ставлять під сумнів дані Пекіна.

Також ми писали, що чиновники в китайському місті Сіань викликали негативну реакцію, заявивши, що вони можуть вдатися до карантину, для боротьби з майбутніми спалахами грипу. Влада міста заявила про намір блокувати цілі райони "у разі необхідності".