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Китай впервые за три года после вспышки пандемии COVID-19 откроет свои границы для туристов

14 марта 2023 08:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Аэропорт в Китае
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Китай открывает свои границы иностранным туристам. Это произойдет впервые с 2020 года, когда была зафиксирована вспышка пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Со среды, 15 марта, страна возобновит выдачу всех типов виз.

Отмена этого последнего мероприятия пограничного контроля, введенного для защиты от COVID-19, произошла после того, как в прошлом месяце власти объявили о победе над недавним всплеском вируса.

Стимулирование туристического сектора должно помочь возродить экономику, которая в прошлом году испытала один из самых медленных темпов роста за почти полвека.

В МИД Китая сообщили, что в районах страны, где до пандемии не требовались визы, будет возвращен безвизовый въезд. Это касается южного туристического острова Хайнань и круизных лайнеров, проходящих через порт Шанхая.

Также будет возобновлен безвизовый въезд в южный производственный центр Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао.

В министерстве отметили, что иностранцы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года, но срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в Китай.

"Возобновление приема заявок на все типы виз устраняет еще один значительный барьер на пути восстановления нормальных путешествий между Великобританией и Китаем. Рада уже видела, что количество заявок на бизнес-путешествия и прибытия начало расти с января, однако эта новость должна привести к значительному увеличению количества визитов, в частности с туристической целью", — сказал ведущий директор Китайско-британского делового совета Том Симпсон.

Отметим, что в 2022 году было совершено всего 115,7 миллиона трансграничных поездок в Китай и из Китая, причем иностранцы составили около 4,5 миллиона.

Напомним, высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.

Также мы писали, что чиновники в китайском городе Сиань вызвали негативную реакцию, заявив, что они могут прибегнуть к карантину для борьбы с предстоящими вспышками гриппа. Власти города заявили о намерении блокировать целые районы "в случае необходимости".

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