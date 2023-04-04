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Китай змінив свою позицію щодо Курильських островів: кому це вигідно

4 квітня 2023 01:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сі Цзіньпінь не підтримав претензію Японії щодо захоплених рф островів
Сі Цзіньпінь не підтримав претензію Японії щодо захоплених рф островів
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пекін обрав "нейтральну" позицію щодо приналежності Курильських островів.  Відтак, КНР змінила позицію вперше за останні 59 років.

Про це пише Kyodo News

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Президент Китаю Сі Цзіньпінь не підтримав претензію Японії щодо захоплених росією островів біля Хоккайдо під час переговорів з російським диктатором минулого місяця, хоча раніше Китай називав ці острови територією Японії.  

Під час зустрічей у Москві Сі сказав путіну, що Китай "не підтримує жодну сторону" в цій територіальній суперечці, перейшовши до політики нейтралітету. 

Зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки, що триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи поступиться в цьому питанні зараз, за підтримки Пекіна, вважають оглядачі.

Курильські острови — це територія на північ від Японії, яку у 1945 році загарбав СРСР. Японія вважає їх окупованими. Суперечка щодо островів — одна з причин, чому Японія та росія з кінця Другої світової так і не підписали мирну угоду. 

Нагадаємо, вторгнення Китаю до Тайваню може перевершити за масштабами та небезпекою російсько-українську війну, особливо, якщо в цей конфлікт будуть втягнуті США. Американські високопосадовці висловлюють побоювання щодо дедалі ймовірнішого нападу. Однак Байден ще більше заплутав ситуацію своїми неоднозначними висловлюваннями. Особливо, якщо згадати його відповідь на запитання, поставлене у вересні, чи відправить він американські війська для захисту Тайваню. Тоді Байден сказав: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".

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