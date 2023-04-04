Сі Цзіньпінь не підтримав претензію Японії щодо захоплених рф островів

Пекін обрав "нейтральну" позицію щодо приналежності Курильських островів. Відтак, КНР змінила позицію вперше за останні 59 років.

Про це пише Kyodo News.

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Президент Китаю Сі Цзіньпінь не підтримав претензію Японії щодо захоплених росією островів біля Хоккайдо під час переговорів з російським диктатором минулого місяця, хоча раніше Китай називав ці острови територією Японії.

Під час зустрічей у Москві Сі сказав путіну, що Китай "не підтримує жодну сторону" в цій територіальній суперечці, перейшовши до політики нейтралітету.

Зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки, що триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи поступиться в цьому питанні зараз, за підтримки Пекіна, вважають оглядачі.

Курильські острови — це територія на північ від Японії, яку у 1945 році загарбав СРСР. Японія вважає їх окупованими. Суперечка щодо островів — одна з причин, чому Японія та росія з кінця Другої світової так і не підписали мирну угоду.

Нагадаємо, вторгнення Китаю до Тайваню може перевершити за масштабами та небезпекою російсько-українську війну, особливо, якщо в цей конфлікт будуть втягнуті США. Американські високопосадовці висловлюють побоювання щодо дедалі ймовірнішого нападу. Однак Байден ще більше заплутав ситуацію своїми неоднозначними висловлюваннями. Особливо, якщо згадати його відповідь на запитання, поставлене у вересні, чи відправить він американські війська для захисту Тайваню. Тоді Байден сказав: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".