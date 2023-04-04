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Китай изменил свою позицию по Курильским островам: кому это выгодно

4 апреля 2023 01:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пекин избрал "нейтральную" позицию по принадлежности Курильских островов
Си Цзиньпинь не поддержал претензию Японии по захваченным рф островам
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пекин избрал "нейтральную" позицию по принадлежности Курильских островов. КНР изменила свою позицию впервые за последние 59 лет.

Об этом пишет Kyodo News.

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Президент Китая Си Цзиньпинь не поддержал претензию Японии по поводу захваченных россией островов у Хоккайдо во время переговоров с российским диктатором в прошлом месяце, хотя ранее Китай называл эти острова территорией Японии.

Во время встреч в Москве Си сказал путину, что Китай "не поддерживает ни одну сторону" в этом территориальном споре, перейдя к политике нейтралитета.

Изменение позиции Китая может осложнить урегулирование продолжающегося десятилетиями спора, поскольку Москва вряд ли уступит в этом вопросе сейчас, при поддержке Пекина, считают обозреватели.

Курильские острова — это территория севернее Японии, которую в 1945 году захватил СССР. Япония считает их оккупированными. Спор на острова — одна из причин, почему Япония и россия с конца Второй мировой так и не подписали мирное соглашение.

Напомним, вторжение Китая в Тайвань может превзойти по масштабам и опасности российско-украинскую войну, особенно если в этот конфликт будут вовлечены США. Американские чиновники выражают опасения по поводу все более вероятного нападения. Однако Байден еще больше запутал ситуацию своими неоднозначными высказываниями. Особенно если вспомнить его ответ на вопрос, поставленный в сентябре, отправит ли он американские войска для защиты Тайваня. Тогда Байден сказал: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".

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