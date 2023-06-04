Китай звинуватив США у відродженні холодної війни, але прагне діалогу
Китайський міністр оборони Лі Шанфу заявив, що протистояння зі Сполученими Штатами призведе до "нестерпних руйнувань", проте він стверджує, що Китай націлений на співпрацю та діалог, а не на конфлікт. При цьому Лі зазначив, що у регіоні Азіатсько-Тихоокеанського басейну помітно посилення тенденцій холодної війни.
Про це пише Reuters.
Холодна війна між Китаєм та США
Виступаючи на саміті в Сінгапурі, міністр оборони Китаю наголосив на прагненні своєї країни до конструктивного спілкування, замість прямого протистояння. Він висловив стурбованість з приводу дій "певних країн", які, на його думку, втручаються у внутрішні справи інших держав та сприяють посиленню перегонів озброєнь.
Цей вислів був зроблений після того, як Лі Шанфу офіційно відмовився від зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном.
"У той час, як ми бачимо відродження холодної війни, це серйозно загрожує безпеці. Замість погроз та гегемонії, необхідно віддати пріоритет взаємній повазі", — наголосив Лі у своєму виступі.
Нагадаємо, що китайський спецпредставник Лі Хуей після повернення з Європи дав брифінг, де розповів про консенсус між Китаєм та Європою. Головним питанням, з якого КНР і ЄС мають спільну позицію, Лі Хуей назвав безпеку ядерних об'єктів.