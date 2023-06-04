Китай звинуватив США у відродженні холодної війни, але прагне діалогу

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Фото: Reuters

Китайський міністр оборони Лі Шанфу заявив, що протистояння зі Сполученими Штатами призведе до "нестерпних руйнувань", проте він стверджує, що Китай націлений на співпрацю та діалог, а не на конфлікт. При цьому Лі зазначив, що у регіоні Азіатсько-Тихоокеанського басейну помітно посилення тенденцій холодної війни.

Про це пише Reuters.

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Виступаючи на саміті в Сінгапурі, міністр оборони Китаю наголосив на прагненні своєї країни до конструктивного спілкування, замість прямого протистояння. Він висловив стурбованість з приводу дій "певних країн", які, на його думку, втручаються у внутрішні справи інших держав та сприяють посиленню перегонів озброєнь.

Цей вислів був зроблений після того, як Лі Шанфу офіційно відмовився від зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном.

"У той час, як ми бачимо відродження холодної війни, це серйозно загрожує безпеці. Замість погроз та гегемонії, необхідно віддати пріоритет взаємній повазі", — наголосив Лі у своєму виступі.

Нагадаємо, що китайський спецпредставник Лі Хуей після повернення з Європи дав брифінг, де розповів про консенсус між Китаєм та Європою. Головним питанням, з якого КНР і ЄС мають спільну позицію, Лі Хуей назвав безпеку ядерних об'єктів.