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Китай обвинил США в возрождении холодной войны, но стремится к диалогу

4 июня 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай обвинил США в возрождении холодной войны, но стремится к диалогу
Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китайский министр обороны, Ли Шанфу заявил, что противостояние с Соединенными Штатами приведет к "невыносимым разрушениям", однако он утверждает, что Китай нацелен на сотрудничество и диалог, а не на конфликт. При этом Ли отметил, что в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна заметно усиление тенденций холодной войны. 

Об этом пишет Reuters.

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Выступая на саммите в Сингапуре, министр обороны Китая подчеркнул стремление своей страны к конструктивному общению, вместо прямого противостояния. Он выразил обеспокоенность по поводу действий "определенных стран", которые, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела других государств и способствуют усилению гонки вооружений.

 Это высказывание было сделано после того, как Ли Шанфу официально отказался от встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином.

"В то время как мы видим возрождение холодной войны, это серьезно угрожает безопасности. Вместо угроз и гегемонии, необходимо отдать приоритет взаимному уважению", — подчеркнул Ли в своем выступлении.

Напомним, что китайский спецпредставитель Ли Хуэй по возвращении из Европы дал брифинг, где рассказал о консенсусе между Китаем и Европой. Главным вопросом, по которому у КНР и ЕС есть общая позиция, Ли Хуэй назвал безопасность ядерных объектов.

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