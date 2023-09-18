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Кліматичний протест: Бранденбурзькі ворота облили фарбою

18 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кліматичний протест: Бранденбурзькі ворота облили фарбою
Бранденбурзькі ворота облили фарбою. Фото: Укрінформ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У неділю в Берлін-Мітте облили фарбою Бранденбурзькі ворота. Це була своєрідна акція на знак протесту проти кліматичної політики. За даними поліції, постраждали всі шість стовпів пам'ятки Берліна. 14 людей було затримано.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

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Повідомляється, що до такого акту вандалізму вдалися учасники руку "Останнє покоління". Вони використали помаранчеву та жовту фарби і облили всі 6 колон воріт, а також простір перед історичною пам'яткою.

Акцію вже засудили представники берлінської влади та інші політики від різних партій.

Кліматичні активісти облили фарбою візитівку Берліна
Кліматичні активісти облили фарбою візитівку Берліна. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, під КМДА 16 вересня відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних. 

Під час акції люди облили вивіску КМДА та центральний вхід червоною фарбою, аби привернути увагу до того, що на фронті гинуть люди, поки в Києві перекладають бруківку.

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