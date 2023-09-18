Климатический протест: Бранденбургские ворота облили краской
В воскресенье в Берлин-Митте облили краской Бранденбургские ворота. Это была своеобразная акция в знак протеста против климатической политики. По данным полиции, пострадали все шесть столбов памятки Берлина. 14 человек были задержаны.
Об этом сообщает агентство Укринформ.
Бранденбургские ворота в краске
Сообщается, что к такому акту вандализма прибегли участники руку "Последнее поколение". Они использовали оранжевую и желтую краски и облили все 6 колонн ворот, а также пространство перед историческим памятником.
Акцию уже осудили представители берлинских властей и другие политики от разных партий.
Напомним, под КГГА 16 сентября прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, постоянно собирающие деньги на армию, и люди, потерявшие на войне родных.
Во время акции люди облили вывеску КГГА и центральный вход красной краской, чтобы привлечь внимание к тому, что на фронте люди гибнут, пока в Киеве перекладывают брусчатку.