Бранденбургские ворота облили краской. Фото: Укринформ

В воскресенье в Берлин-Митте облили краской Бранденбургские ворота. Это была своеобразная акция в знак протеста против климатической политики. По данным полиции, пострадали все шесть столбов памятки Берлина. 14 человек были задержаны.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

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Сообщается, что к такому акту вандализма прибегли участники руку "Последнее поколение". Они использовали оранжевую и желтую краски и облили все 6 колонн ворот, а также пространство перед историческим памятником.

Акцию уже осудили представители берлинских властей и другие политики от разных партий.

Климатические активисты облили краской визитку Берлина. Фото: Укринформ

Напомним, под КГГА 16 сентября прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, постоянно собирающие деньги на армию, и люди, потерявшие на войне родных.

Во время акции люди облили вывеску КГГА и центральный вход красной краской, чтобы привлечь внимание к тому, что на фронте люди гибнут, пока в Киеве перекладывают брусчатку.