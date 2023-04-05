Клінтон шкодує, що вмовив Україну відмовитись від ядерної зброї

Експрезидент США Білл Клінтон

Експрезидент США Клінтон шкодує, що свого часу зробив усе, аби Україна відмовилась від ядерної зброї.

Про це Клінтон заявив в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ.

Читайте також:

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", — сказав Клінтон в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ.

"Вони боялися віддати її, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської росії. путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", — додав він.

Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду срср.

Про що Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки підписали у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після приєднання України до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї".

Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Що отримала Україна

Україна не отримала гарантій безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї і востаннє вимагатиме від держав-гарантів Будапештського меморандуму конкретних рішень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський 19 лютого у своєму виступі на безпековій конференції у Мюнхені.

Якщо найближчим часом таких рішень не буде, Україна вважатиме, що Будапештський меморандум не працює, а усі домовленості 1994 року поставлені під сумнів.

Нагадаємо, військово-морські сили Південної Кореї і Японії разом із авіаносною групою США проведуть потужні військові навчання на морі. Причиною других таких навчань за неповний рік є активізація ракетних сил КНДР.