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Клінтон шкодує, що вмовив Україну відмовитись від ядерної зброї

5 квітня 2023 00:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Клінтон шкодує, що вмовив Україну відмовитись від ядерної зброї
Експрезидент США Білл Клінтон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Експрезидент США Клінтон шкодує, що свого часу зробив усе, аби Україна відмовилась від ядерної зброї

Про це Клінтон заявив в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ.

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"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", —  сказав Клінтон в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ.

"Вони боялися віддати її, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської росії. путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", —  додав він.

Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду срср.

Про що Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки підписали у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після приєднання України до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї".

Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

  • поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,
  • утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,
  • утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Що отримала Україна

Україна не отримала гарантій безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї і востаннє вимагатиме від держав-гарантів Будапештського меморандуму конкретних рішень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський 19 лютого у своєму виступі на безпековій конференції у Мюнхені.

Якщо найближчим часом таких рішень не буде, Україна вважатиме, що Будапештський меморандум не працює, а усі домовленості 1994 року поставлені під сумнів.

Нагадаємо, військово-морські сили Південної Кореї і Японії разом із авіаносною групою США проведуть потужні військові навчання на морі. Причиною других таких навчань за неповний рік є активізація ракетних сил КНДР.

 

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