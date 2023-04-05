Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Клинтон сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент США Клинтон сожалеет, что в свое время сделал все, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия .
Об этом Клинтон заявил в интервью ирландскому вещателю RTÉ.
"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", — сказал Клинтон в интервью RTÉ.
"Они боялись отдать ее, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской россии. Путин, когда увидел случай, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", — добавил он.
Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами россии Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.
О чем Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности был подписан в Будапеште, отсюда и название документа. Это произошло после присоединения Украины к договору "О нераспространении ядерного оружия".
Будапештский меморандум подписали президент США Билл Клинтон, россии Борис Ельцин, Украина Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.
По документу Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.
США, Россия и Британия брали на себя следующие обязательства:
- уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
- воздерживаться от экономического давления, что может нарушить суверенитет Украины.
В Украине этот документ был воспринят как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.
Что получила Украина
Украина не получила гарантий безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия и в последний раз потребует от государств-гарантов Будапештского меморандума конкретных решений.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 19 февраля в своем выступлении на конференции в Мюнхене.
Если в ближайшее время таких решений не будет, Украина сочтет, что Будапештский меморандум не работает, а все договоренности в 1994 году подвергнуты сомнению.
Напомним, военно-морские силы Южной Кореи и Японии вместе с авианосной группой США проведут мощные военные учения на море. Причиной других таких учений за неполный год активизация ракетных сил КНДР.