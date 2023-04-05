Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Клинтон сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия arrow

Клинтон сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия

5 апреля 2023 00:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент США Билл Клинтон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Экс-президент США Клинтон сожалеет, что в свое время сделал все, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия .

Об этом Клинтон заявил в интервью ирландскому вещателю RTÉ.

Читайте также:

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", —  сказал Клинтон в интервью RTÉ.

"Они боялись отдать ее, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской россии. Путин, когда увидел случай, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", —  добавил он.

Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами россии Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

О чем Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности был подписан в Будапеште, отсюда и название документа. Это произошло после присоединения Украины к договору "О нераспространении ядерного оружия".

Будапештский меморандум подписали президент США Билл Клинтон, россии Борис Ельцин, Украина Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

По документу Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.

США, Россия и Британия брали на себя следующие обязательства:

  • уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
  • воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
  • воздерживаться от экономического давления, что может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ был воспринят как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.

Что получила Украина

Украина не получила гарантий безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия и в последний раз потребует от государств-гарантов Будапештского меморандума конкретных решений.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 19 февраля в своем выступлении на конференции в Мюнхене.

Если в ближайшее время таких решений не будет, Украина сочтет, что Будапештский меморандум не работает, а все договоренности в 1994 году подвергнуты сомнению.

Напомним, военно-морские силы Южной Кореи и Японии вместе с авианосной группой США проведут мощные военные учения на море. Причиной других таких учений за неполный год активизация ракетных сил КНДР.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB