Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Билл Клинтон

Экс-президент США Клинтон сожалеет, что в свое время сделал все, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия .

Об этом Клинтон заявил в интервью ирландскому вещателю RTÉ.

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"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", — сказал Клинтон в интервью RTÉ.

"Они боялись отдать ее, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской россии. Путин, когда увидел случай, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", — добавил он.

Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами россии Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

О чем Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности был подписан в Будапеште, отсюда и название документа. Это произошло после присоединения Украины к договору "О нераспространении ядерного оружия".

Будапештский меморандум подписали президент США Билл Клинтон, россии Борис Ельцин, Украина Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

По документу Киев отказался от ядерного арсенала, который в то время был третьим по мощности в мире после США и России.

США, Россия и Британия брали на себя следующие обязательства:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, что может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ был воспринят как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.

Что получила Украина

Украина не получила гарантий безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия и в последний раз потребует от государств-гарантов Будапештского меморандума конкретных решений.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 19 февраля в своем выступлении на конференции в Мюнхене.

Если в ближайшее время таких решений не будет, Украина сочтет, что Будапештский меморандум не работает, а все договоренности в 1994 году подвергнуты сомнению.

Напомним, военно-морские силы Южной Кореи и Японии вместе с авианосной группой США проведут мощные военные учения на море. Причиной других таких учений за неполный год активизация ракетных сил КНДР.