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КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни, — розвідка Південної Кореї

1 листопада 2023 17:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни, — розвідка Південної Кореї
Лідери РФ Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин тиснуть один одному руки. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Північна Корея відправила в Росію десять партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України від серпня цього року. Зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

Про це повідомило розвідувальне агентство Південної Кореї на закритому засіданні парламентському комітету з розвідки, зазначає The Guardian.

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За словами члена парламентського комітету Ю Сан Бама, приблизно стільки боєприпасів Росія витрачає на війну з Україною за два місяці.

"Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Пхеньян відправляв снаряди Москві кораблями й іншими транспортними засобами з початку серпня", — додав законодавець.

Розвідка також заявляє, що заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї працюють на повну потужність, щоб задовольнити потреби Росії.

"Є ознаки того, що Північна Корея направила експертів зі зброї до Росії в жовтні, щоб порадити російським чиновникам щодо того, як використовувати експортовану північнокорейську зброю", — наголосив Ю Сан Бама.

Нагадаємо, очільник МЗС Литви зробив заяву, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до України Європейський союз надав нашій державі лише 300 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас Північна Корея вже надала Росії на 50 тис. більше.

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