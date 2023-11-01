КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни, — розвідка Південної Кореї
Північна Корея відправила в Росію десять партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України від серпня цього року. Зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів.
Про це повідомило розвідувальне агентство Південної Кореї на закритому засіданні парламентському комітету з розвідки, зазначає The Guardian.
КНДР передала Росії мільйон артснарядів
За словами члена парламентського комітету Ю Сан Бама, приблизно стільки боєприпасів Росія витрачає на війну з Україною за два місяці.
"Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Пхеньян відправляв снаряди Москві кораблями й іншими транспортними засобами з початку серпня", — додав законодавець.
Розвідка також заявляє, що заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї працюють на повну потужність, щоб задовольнити потреби Росії.
"Є ознаки того, що Північна Корея направила експертів зі зброї до Росії в жовтні, щоб порадити російським чиновникам щодо того, як використовувати експортовану північнокорейську зброю", — наголосив Ю Сан Бама.
Нагадаємо, очільник МЗС Литви зробив заяву, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до України Європейський союз надав нашій державі лише 300 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас Північна Корея вже надала Росії на 50 тис. більше.
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