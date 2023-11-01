КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны, — разведка Южной Кореи

Лидеры РФ Владимир Путин и Северной Кореи Ким Чен Ын пожимают друг другу руки. Фото: REUTERS

Северная Корея отправила в Россию десять партий боеприпасов в Россию для использования в войне против Украины с августа этого года. В том числе более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом сообщило разведывательное агентство Южной Кореи на закрытом заседании парламентского комитета по разведке, отмечает The Guardian.

Читайте также:

КНДР передала России миллион артснарядов

По словам члена парламентского комитета Ю Сан Бама, примерно столько боеприпасов Россия тратит на войну с Украиной за два месяца.

"Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Пхеньян отправлял снаряды Москве кораблями и другими транспортными средствами с начала августа", — добавил законодатель.

Разведка также заявляет, что заводы по производству боеприпасов в Северной Корее работают в полную мощность, чтобы удовлетворить потребности России.

"Есть признаки того, что Северная Корея направила экспертов из оружия в Россию в октябре, чтобы посоветовать российским чиновникам, как использовать экспортированное северокорейское оружие", — подчеркнул Ю Сан Бама.

Напомним, глава МИД Литвы сделал заявление, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз предоставил нашему государству только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время Северная Корея уже предоставила России на 50 тыс. больше.