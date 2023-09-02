Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря arrow

КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

2 вересня 2023 09:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря
КНДР запускає ракету Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 2 вересня, Північна Корея здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Запуск ракет стався рано-вранці приблизно о 4 годині.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Читайте також:

Що відомо про запуск ракет

У Південнокорейському Об'єднаному комітеті головних командувачів повідомили, що військові служби посилили моніторинг та залишаються у стані підвищеної готовності, тісно взаємодіючи зі Сполученими Штатами. При цьому, на цей час додаткові деталі цього інциденту не розкриті та очікують на детальний аналіз.

"Зміцнюючи наш моніторинг і пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії КНДР могли бути провоковані 11-денними спільними військовими навчаннями, що недавно завершилися, між Південною Кореєю і США під кодовою назвою Ulchi Freedom Shield (UFS). У ході цих навчань над територією Корейського півострова пролетів американський стратегічний бомбардувальник B-1B. КНДР раніше засудила навчання, вважаючи їхньою підготовкою до вторгнення.

Нагадаємо, що Збройні сили Північної Кореї провели ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основним командним центрам та аеродромам у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть надати ворогам "чіткий сигнал".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз