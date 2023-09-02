КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

КНДР запускає ракету Фото: Reuters

У суботу, 2 вересня, Північна Корея здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Запуск ракет стався рано-вранці приблизно о 4 годині.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Що відомо про запуск ракет

У Південнокорейському Об'єднаному комітеті головних командувачів повідомили, що військові служби посилили моніторинг та залишаються у стані підвищеної готовності, тісно взаємодіючи зі Сполученими Штатами. При цьому, на цей час додаткові деталі цього інциденту не розкриті та очікують на детальний аналіз.

"Зміцнюючи наш моніторинг і пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії КНДР могли бути провоковані 11-денними спільними військовими навчаннями, що недавно завершилися, між Південною Кореєю і США під кодовою назвою Ulchi Freedom Shield (UFS). У ході цих навчань над територією Корейського півострова пролетів американський стратегічний бомбардувальник B-1B. КНДР раніше засудила навчання, вважаючи їхньою підготовкою до вторгнення.

Нагадаємо, що Збройні сили Північної Кореї провели ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основним командним центрам та аеродромам у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть надати ворогам "чіткий сигнал".