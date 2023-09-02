КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запускает ракету. Фото: Reuters

В субботу, 2 сентября, Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря. Запуск ракет произошел рано утром примерно в 4 часа.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

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В Южнокорейском Объединенном комитете главных командующих сообщили, что военные службы усилили мониторинг и оставляются в состоянии повышенной готовности, тесно взаимодействуя с Соединенными Штатами. При этом, на данный момент дополнительные детали этого инцидента не раскрыты и ожидают детального анализа.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия КНДР могли быть провоцированы недавно завершившимися 11-дневными совместными военными учениями между Южной Кореей и США под кодовым названием Ulchi Freedom Shield (UFS). В ходе этих учений над территорией Корейского полуострова пролетел американский стратегический бомбардировщик B-1B. КНДР ранее осудила учения, считая их подготовкой к вторжению.

Напомним, что Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят дать врагам "четкий сигнал".