Найкращі фото тижня агенції Reuters з усього світу

Кохання, протести й негоди: добірка найкращих фото цього тижня зі всього світу
18 березня 2023 09:30
Український військовий зробив пропозицію коханій дивчині посеред залізничного вокзалу в Краматорську 15 березня. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
Цей тиждень був багатим на події не тільки в Україні, але й у всьому світі. Він був сповнений протестів, пробудженням вулкана "судного дня", вшануваннями пам'яті загиблих від російської агресії. Та навіть у темні часи є частинка прекрасного — кохання під час війни, щорічні премії та маленькі фестивалі.
Новини.LIVE ділиться фотографіями, які надихнули та вразили нашу редакцію.
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