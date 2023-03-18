Найкращі фото тижня агенції Reuters з усього світу

Український військовий зробив пропозицію коханій дивчині посеред залізничного вокзалу в Краматорську 15 березня. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

Цей тиждень був багатим на події не тільки в Україні, але й у всьому світі. Він був сповнений протестів, пробудженням вулкана "судного дня", вшануваннями пам'яті загиблих від російської агресії. Та навіть у темні часи є частинка прекрасного — кохання під час війни, щорічні премії та маленькі фестивалі.

Новини.LIVE ділиться фотографіями, які надихнули та вразили нашу редакцію.

Монах під час ходження по вогню на фестивалі в Токіо 12 березня. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Виверження вулкану Мерапі в Малайзії 13 березня. Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah/REUTERS

Джеймі Лі Кертис та Мишель Йео на церемонії вручення премії "Оскар". Фото: REUTERS/Mike Blake

Українській військовий на навчаннях в Запорізькій області 14 березня. Фото: REUTERS

Співробітник поліції використовує сльозогінний газ проти прибічників експрем'єра Імрана Хана в Лахорі. Пакистан, 14 березня. REUTERS/Mohsin Raza

Акція протесту в аеропорту Бен Гуріон в Ізраїлі перед відправленням Нетаньягу до Берліна 15 березня. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Наслідки масштабної зливи в Сан-Клементе, Каліфорнія, США, 16 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Mike Blake

Зіткнення протестувальників та поліції, Афіни, Греція, 16 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Вшанування пам'яти загаблих в маріупольському драмтеатрі. 16 березня 2023 року, Київ. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Протести в Сенегалі 16 березня. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra