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Кохання, протести й негоди: добірка найкращих фото цього тижня зі всього світу

18 березня 2023 09:30
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Найкращі фото тижня агенції Reuters з усього світу
Український військовий зробив пропозицію коханій дивчині посеред залізничного вокзалу в Краматорську 15 березня. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Цей тиждень був багатим на події не тільки в Україні, але й у всьому світі. Він був сповнений протестів, пробудженням вулкана "судного дня", вшануваннями пам'яті загиблих від російської агресії. Та навіть у темні часи є частинка прекрасного — кохання під час війни, щорічні премії та маленькі фестивалі.

Новини.LIVE ділиться фотографіями, які надихнули та вразили нашу редакцію.

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Акція протесту в аеропорту Бен Гуріон в Ізраїлі перед відправленням Нетаньягу до Берліна 15 березня. Фото: REUTERS/Ammar Awad 
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