Лучшие фото недели агентства Reuters со всего мира

Любовь, протесты и непогода: подборка лучших фото на этой неделе со всего мира
Эта неделя была богата событиями не только в Украине, но и во всем мире. Он был полон протестов, пробуждением вулкана "судного дня", почитанием памяти погибших от российской агрессии. Но даже в темные времена есть частичка прекрасного — любви во время войны, ежегодные премии и маленькие фестивали.
Новини.LIVE делится фотографиями, вдохновившими и поразившими нашу редакцию.
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