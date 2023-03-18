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Любовь, протесты и непогода: подборка лучших фото на этой неделе со всего мира

18 марта 2023 09:30
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Лучшие фото недели агентства Reuters со всего мира
Украинский военный сделал предложение любимой девушке посреди железнодорожного вокзала в Краматорске 15 марта. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Эта неделя была богата событиями не только в Украине, но и во всем мире. Он был полон протестов, пробуждением вулкана "судного дня", почитанием памяти погибших от российской агрессии. Но даже в темные времена есть частичка прекрасного —  любви во время войны, ежегодные премии и маленькие фестивали.

Новини.LIVE делится фотографиями, вдохновившими и поразившими нашу редакцию.

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