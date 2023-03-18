Лучшие фото недели агентства Reuters со всего мира

Украинский военный сделал предложение любимой девушке посреди железнодорожного вокзала в Краматорске 15 марта. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

Эта неделя была богата событиями не только в Украине, но и во всем мире. Он был полон протестов, пробуждением вулкана "судного дня", почитанием памяти погибших от российской агрессии. Но даже в темные времена есть частичка прекрасного — любви во время войны, ежегодные премии и маленькие фестивали.

Новини.LIVE делится фотографиями, вдохновившими и поразившими нашу редакцию.

Монах во время ходьбы по огню на фестивале в Токио 12 марта. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Извержение вулкана Мерапи в Малайзии 13 марта. Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah/REUTERS

Джейми Ли Кертис и Мишель Йео на церемонии вручения премии "Оскар". Фото: REUTERS/Mike Blake

Украинский военный на учениях в Запорожской области 14 марта. Фото: REUTERS

Сотрудник полиции использует слезоточивый газ против сторонников экс-премьера Имрана Хана в Лахоре. Пакистан, 14 марта. REUTERS/Mohsin Raza

Акция протеста в аэропорту Бен Гурион в Израиле перед отправлением Нетаньяху в Берлин 15 марта. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Последствия масштабного ливня в Сан-Клементе, Калифорния, США, 16 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Mike Blake

Столкновения протестующих и полиции, Афины, Греция, 16 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Чествование памяти погибших в мариупольском драмтеатре. 16 марта 2023 года, Киев. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Протесты в Сенегале 16 марта. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

День святого Патрика в Дублине 17 марта. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

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