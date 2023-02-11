Коли росія почне новий наступ на українські території: прогноз Білого дому

У США вважають, що росія піде у наступ навесні

Росія буде готовою до наступу на українські території навесні. А наразі окупанти продовжать використовувати зимовий період, щоби спробувати виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу.

Таку оцінку висловив під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Прогноз представника Білого дому

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо", — зауважив Кірбі.

Крім того, путін надалі обстрілює мирну інфраструктуру України крилатими ракетами й прагне ускладнити життя українцям.

У цьому зв’язку Кірбі висловив оцінки США, що путін використовує також нинішні зимові місяці для того, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".

Через це Сполучені Штати й інші країни-союзники й партнери впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, що включає складніші бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості. Представник адміністрації підкреслив, що це необхідно "щоби допомогти їм (українцям. — Ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні".

Кірбі також висловив очікування, що коли погодні умови покращаться, "бої, ймовірно, стануть більш жорстокими".

Наступ росії: оцінка аналітиків

5 лютого британське Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ заявило, що російські окупаційні війська планують почати новий масштабний наступ на Україну протягом 10 наступних днів. Офіційний Київ уже має ці дані.

Водночас у американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

Нагадаємо, Білий дім у п’ятницю офіційно анонсував візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого, який має продемонструвати потужну підтримку України.

Фото: POL NAMER/REUTERS