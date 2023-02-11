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Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

11 февраля 2023 08:08
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома
В США считают, что россия пойдет в наступление весной
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия будет готова к наступлению на украинские территории весной. Пока оккупанты продолжат использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава.

Такую оценку высказал на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", — отметил Кирби.

Кроме того, путин в дальнейшем обстреливает мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стремится усложнить жизнь украинцам.

В связи с этим Кирби выразил оценки США, что путин использует также нынешние зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Поэтому Соединенные Штаты и другие страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь им (украинцам – ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Наступление россии: оценка аналитиков

5 февраля британское Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ заявило, что российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 следующих дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Напомним, Белый дом в пятницу официально анонсировал визит президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля, который должен продемонстрировать мощную поддержку Украины.

Фото: POL NAMER/REUTERS

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