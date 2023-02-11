Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

В США считают, что россия пойдет в наступление весной

Россия будет готова к наступлению на украинские территории весной. Пока оккупанты продолжат использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава.

Такую оценку высказал на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Прогноз представителя Белого дома

"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", — отметил Кирби.

Кроме того, путин в дальнейшем обстреливает мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стремится усложнить жизнь украинцам.

В связи с этим Кирби выразил оценки США, что путин использует также нынешние зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Поэтому Соединенные Штаты и другие страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь им (украинцам – ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Наступление россии: оценка аналитиков

5 февраля британское Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ заявило, что российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 следующих дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Напомним, Белый дом в пятницу официально анонсировал визит президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля, который должен продемонстрировать мощную поддержку Украины.

Фото: POL NAMER/REUTERS