Колишній генпрокурор України Віктор Шокін звинуватив Байдена та його сина у корупції

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін. Фото: Gordonua

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін звинуватив президента США Джо Байдена та його сина Хантера в корупції. За його словами, вони отримували хабарі з України.

Про це Віктор Шокін сказав в інтерв'ю Fox News.

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Звинувачення в корупції

Шокін заявив, що його звільнили через те, що тодішній віцепрезидент Джо Байден та його син Хантер були підкуплені. Колишнього генпрокурора звільнив експрезидент України Петро Порошенко у 2016 році. Шокіна звинуватили в корупції та заявили про тиск з боку уряду США.

Ексгенпрокурор України впевнений, що його звільнили через перевірку газовидобувної компанії Burisma, де Хантер Байден входив до наглядової ради.

"Порошенко розумів, як і віцепрезидент Байден, що якби я продовжував контролювати розслідування Burisma, ми б знайшли факти про корупційну діяльність, в якій вони брали участь. Це включало і Хантера Байдена, і Девона Арчера та інших", — наголосив Шокін.

За його словами, Байдени отримували хабарі у зв'язку зі справою. Шокін не надав доказів цього звинувачення.

"Я не хочу мати справу з недоведеними фактами, але моє особисте тверде переконання полягає в тому, що так, це було саме так їх підкуповували. І той факт, що Джо Байден віддав 1 мільярд доларів США в обмін на моє звільнення — хіба це не випадок корупції?" — заявив Шокін.

Реакція Білого дому

У Білому домі ці твердження назвали неправдивими і неодноразово спростованими.

"Роками ці неправдиві твердження розвінчувалися, і незалежно від того, скільки ефірного часу їм надасть Fox, вони залишаться неправдивими", — відповів Fox News речник Білого дому Ян Семс.

Видання нагадало, що за рік після відходу з посади віцепрезидента США Джо Байден згадував, як особисто чинив тиск на Порошенка, щоб той звільнив Шокіна.

Семс також відреагував на слова колишнього генпрокурора України щодо 1 мільярда доларів за його звільнення. Він наголосив, що США повідомили, що затримають цю допомогу, якщо Шокін залишиться на посаді.

Білий дім вказав на ознаки того, що ексгенпрокурора України звільнили через те, що він був занадто м'яким щодо корупції.

Звільнення під час перевірки Burisma

За словами Шокіна, на момент свого звільнення він перевіряв газовидобувну компанію Burisma, де Хантер Баден входив до наглядової ради.

"Колишній діловий партнер Хантера Девон Арчер, який також входив до ради директорів Burisma, на закритому слуханні в Комітеті з нагляду Палати представників у липні засвідчив, що на тлі тиску з боку офісу Шокіна та інших організацій, які розслідують Burisma, керівники компанії звернулися до Хантера по допомогу. Арчер сказав, що Хантер "подзвонив до Вашингтона", щоб допомогти звільнити Шокіна", — пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом телефоном. Президент США привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.