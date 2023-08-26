Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил Байдена и его сына в коррупции

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. Фото: Gordonua

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции. По его словам, они получали взятки из Украины.

Об этом Виктор Шокин сказал в интервью Fox News.

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Обвинение в коррупции

Шокин заявил, что его уволили из-за того, что тогдашний вице-президент Джо Байден и его сын Хантер были подкуплены. Бывшего генпрокурора уволил экс-президент Украины Петр Порошенко в 2016 году. Шокина обвинили в коррупции и заявили о давлении со стороны правительства США.

Экс-генпрокурор Украины уверен, что его уволили из-за проверки газодобывающей компании Burisma, где Хантер Байден входил в наблюдательный совет.

"Порошенко понимал, как и вице-президент Байден, что если бы я продолжал контролировать расследование Burisma, мы бы нашли факты о коррупционной деятельности, в которой они участвовали. Это включало и Хантера Байдена, и Девона Арчера и других", — подчеркнул Шокин.

По его словам, Байдены получали взятки в связи с делом. Шокин не предоставил доказательств этого обвинения.

"Я не хочу иметь дело с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение заключается в том, что да, это было именно так их подкупали. И тот факт, что Джо Байден отдал 1 миллиард долларов США в обмен на мое увольнение — разве это не случай коррупции?" — заявил Шокин.

Реакция Белого дома

В Белом доме эти утверждения назвали ложными и неоднократно опровергнутыми.

"Годами эти ложные утверждения развенчивались, и независимо от того, сколько эфирного времени им предоставит Fox, они останутся ложными", — ответил Fox News представитель Белого дома Ян Сэмс.

Издание напомнило, что через год после ухода с должности вице-президента США Джо Байден вспоминал, как лично оказывал давление на Порошенко, чтобы тот уволил Шокина.

Сэмс также отреагировал на слова бывшего генпрокурора Украины по поводу 1 миллиарда долларов за его увольнение. Он отметил, что США сообщили, что задержат эту помощь, если Шокин останется в должности.

Белый дом указал на признаки того, что экс-генпрокурора Украины уволили из-за того, что он был слишком мягким по отношению к коррупции.

Увольнение во время проверки Burisma

По словам Шокина, на момент своего увольнения он проверял газодобывающую компанию Burisma, где Хантер Баден входил в наблюдательный совет.

"Бывший деловой партнер Хантера Девон Арчер, также входивший в совет директоров Burisma, на закрытом слушании в Комитете по надзору Палаты представителей в июле засвидетельствовал, что на фоне давления со стороны офиса Шокина и других организаций, расследующих Burisma, руководители компании обратились к Хантеру. Арчер сказал, что Хантер "позвонил в Вашингтон", чтобы помочь уволить Шокина", — пишет издание.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом по телефону. Президент США поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.