Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Колишніх зеків з ПВК "Вагнер" переконують іти на службу до Росгвардії, — ISW arrow

Колишніх зеків з ПВК "Вагнер" переконують іти на службу до Росгвардії, — ISW

12 вересня 2023 07:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Колишніх зеків з ПВК "Вагнер" переконують іти на службу до Росгвардії, — ISW
Бійці Росгвардії. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Найманців з ПВК "Вагнер" вербують до лав "Росгвардії". Це робиться для того, щоб зміцнити внутрішню безпеку Російської Федерації після заколоту Євгенія Пригожина.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Росгвардія приймає в свої ряди "вагнерівців"

"Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців ПВК "Вагнер" для подальшого придушення залишків "Вагнера", одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії", — говорять аналітики ISW.

В ISW розповіли, що 11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув’язнених колишніх бійців "Вагнера" розповіли, що деякі з їхніх рідних отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестацій.

iStories зазначав, що Росгвардія закликає колишніх бійців "Вагнера" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також документи про укладення ними контрактів з найманцями.

iStories також поширив заяви військовослужбовця Росгвардії з 2-го батальйону невстановленого московського підрозділу Росгвардії про те, що в його підрозділі служать колишні бійці "вагнерівці", в тому числі без досвіду звичайної військової служби.

Ще один військовослужбовець Росгвардії з Ростова-на-Дону заявив, що його підрозділ відправив колишніх бойовиків "Вагнера" охороняти "стратегічні об’єкти" на окупованій території України.

Для чого вербують "вагнерівців"

Активне вербування Росгвардією колишніх бійців "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі недавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії, як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Євгенія Пригожина 24 червня.

Раніше ISW повідомляло про передачу Росгвардії після заколоту підрозділів "Гром" (елітного спецпідрозділу МВС Росії по боротьбі з наркотиками) і важкого озброєння. Можливо, Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера", щоб максимізувати резерв формування сил або для більш прямого контролю над колишніми елементами "Вагнера" в надії зміцнити внутрішню безпеку після повстання.

Раніше ми повідомляли, під Осиповичами, що в Білорусі, продовжується активний демонтаж наметів "вагнерівців", який розпочався ще 28 липня. На цей час розібрано вже 55%, а це 160 одиниць.

Нагадуємо, колишні ув'язнені, які були завербовані в ПВК "Вагнер", Максим Зеленов та Олексій Чернявський, розповіли про злочинні накази Євгена Пригожина. Ватажок казав кидати гранати в житлові будинки та добивати цивільних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз