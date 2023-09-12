Колишніх зеків з ПВК "Вагнер" переконують іти на службу до Росгвардії, — ISW

Бійці Росгвардії. Фото: росЗМІ

Найманців з ПВК "Вагнер" вербують до лав "Росгвардії". Це робиться для того, щоб зміцнити внутрішню безпеку Російської Федерації після заколоту Євгенія Пригожина.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців ПВК "Вагнер" для подальшого придушення залишків "Вагнера", одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії", — говорять аналітики ISW.

В ISW розповіли, що 11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув’язнених колишніх бійців "Вагнера" розповіли, що деякі з їхніх рідних отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестацій.

iStories зазначав, що Росгвардія закликає колишніх бійців "Вагнера" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також документи про укладення ними контрактів з найманцями.

iStories також поширив заяви військовослужбовця Росгвардії з 2-го батальйону невстановленого московського підрозділу Росгвардії про те, що в його підрозділі служать колишні бійці "вагнерівці", в тому числі без досвіду звичайної військової служби.

Ще один військовослужбовець Росгвардії з Ростова-на-Дону заявив, що його підрозділ відправив колишніх бойовиків "Вагнера" охороняти "стратегічні об’єкти" на окупованій території України.

Для чого вербують "вагнерівців"

Активне вербування Росгвардією колишніх бійців "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі недавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії, як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Євгенія Пригожина 24 червня.

Раніше ISW повідомляло про передачу Росгвардії після заколоту підрозділів "Гром" (елітного спецпідрозділу МВС Росії по боротьбі з наркотиками) і важкого озброєння. Можливо, Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера", щоб максимізувати резерв формування сил або для більш прямого контролю над колишніми елементами "Вагнера" в надії зміцнити внутрішню безпеку після повстання.

Раніше ми повідомляли, під Осиповичами, що в Білорусі, продовжується активний демонтаж наметів "вагнерівців", який розпочався ще 28 липня. На цей час розібрано вже 55%, а це 160 одиниць.

Нагадуємо, колишні ув'язнені, які були завербовані в ПВК "Вагнер", Максим Зеленов та Олексій Чернявський, розповіли про злочинні накази Євгена Пригожина. Ватажок казав кидати гранати в житлові будинки та добивати цивільних.