Бывших зэков из ЧВК "Вагнер" убеждают идти на службу в Росгвардию, — ISW

Бойцы Росгвардии. Фото: росСМИ

Наемников из ППК "Вагнер" вербуют в ряды "Росгвардии". Это делается для того, чтобы укрепить внутреннюю безопасность Российской Федерации после мятежа Евгения Пригожина.

Об этом сообщается в Институте изучения войны (ISW).

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"Росгвардия вербует ранее заключенных бывших бойцов ЧВК "Вагнер" для последующего подавления остатков "Вагнера", одновременно укрепляя внутренний аппарат безопасности России", — говорят аналитики ISW.

В ISW рассказали, что 11 сентября российское оппозиционное издание iStories сообщило, что родственники ранее заключенных бывших бойцов Вагнера рассказали, что некоторые из их родных получили приглашение служить в Росгвардии после серии тестов и аттестаций.

iStories отмечал, что Росгвардия призывает бывших бойцов "Вагнера" пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденных, а также документы о заключении ими контрактов с наемниками.

iStories также распространил заявления военнослужащего Росгвардии из 2-го батальона неустановленного московского подразделения Росгвардии о том, что в его подразделении служат бывшие бойцы "вагнеровцы", в том числе без опыта обычной военной службы.

Еще один военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших боевиков "Вагнера" охранять "стратегические объекты" на оккупированной территории Украины.

Для чего вербуют "вагнеровцев"

Активная вербовка Росгвардией бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Евгения Пригожина 24 июня.

Ранее ISW сообщало о передаче Росгвардии после мятежа подразделений "Гром" (элитного спецподразделения МВД России по борьбе с наркотиками) и тяжелого вооружения. Возможно, Росгвардия вербует бывших бойцов "Вагнера", чтобы максимизировать резерв формирования сил или для более прямого контроля над прежними элементами "Вагнера" в надежде укрепить внутреннюю безопасность после восстания.

Ранее мы сообщали, что под Осиповичами, что в Беларуси, продолжается активный демонтаж палаток "вагнеровцев", который начался еще 28 июля. В настоящее время разобрано уже 55%, а это 160 единиц.

Напоминаем, бывшие заключенные, завербованные в ЧВК "Вагнер" , Максим Зеленов и Алексей Чернявский, рассказали о преступных приказах Евгения Пригожина. Вожак приказывал бросать гранаты в жилые дома и добивать гражданских.