Колишню дівчину білоруського опозиціонера Протасевича можуть відправити до росії, — ЗМІ

Софія Сапега

Засуджену на шість років у білорусі росіянку Софію Сапегу можуть відправити у росію. Там вона продовжить відбувати покарання.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на адвоката дівчини Антона Гашинського.

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За словами адвоката, батьки Сапеги надіслали відповідний запит до Мін'юсту рф, сама дівчина та білоруська сторона дали згоду.

Зараз Сапега та її батьки очікують на засідання російського суду, який встановить, скільки років дівчина проведе в колонії в рф.

Софія Сапега є екс-коханою колишнього головного редактора білоруського опозиційного видання NEXTA Романа Протасевича. У травні 2021 року влада Білорусії примусово посадила літак Boeing 737, на борту якого знаходилися Сапега та Протасевич. Літак прямував з Греції до Литви і пролітав повз Білорусь. Дівчину засудили до шести років за семи кримінальними статтями республіки.

Сапега писала прохання про помилування на ім’я самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка. Вона наголошувала, що визнала провину та виконала умови досудової угоди. 2023 року Сапезі відмовили в помилуванні.

КДБ білорусії включило Сапегу до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Підставою для включення Сапеги до цього списку став вердикт суду про визнання її винною за ст. 130 КК "Розпалювання соціальної ворожнечі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич готує позов до суду на ірландську авіакомпанію Ryanair. Під час активних протестів в білорусі в травні 2021 року літак, який прямував до Вільнюса з Протасевичем на борту, був екстрено посаджений в Мінську через повідомлення про мінування авіалайнера.