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Бывшую девушку белорусского оппозиционера Протасевича могут отправить в россию, — СМИ

2 апреля 2023 15:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Софья Сапега
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Осужденную на шесть лет в белорусе россиянку Софью Сапегу могут отправить в россию. Там она продолжит отбывать наказание.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката девушки Антона Гашинского.

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Что известно

По словам адвоката, родители Сапеги направили соответствующий запрос в Минюст рф, сама девушка и белорусская сторона дали согласие.

Сейчас Сапега и ее родители ожидают заседания российского суда, который установит, сколько лет девушка проведет в колонии в россии.

Софья Сапега является экс-возлюбленной бывшего главного редактора белорусского оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича. В мае 2021 года власти беларуси принудительно посадили самолет Boeing 737, на борту которого находились Сапега и Протасевич. Самолет направлялся из Греции в Литву и пролетал мимо беларуси. Девушку приговорили к шести годам по семи уголовным статьям республики.

Сапега писала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Она отмечала, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В 2023 году Сапеге отказали в помиловании.

КГБ белорусии включило Сапегу в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения Сапеги в этот список стал вердикт суда о признании ее виновной по ст. 130 УК "Разжигание социальной розни".

Напомним, ранее сообщалось, что бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич готовит иск в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Во время активных протестов в беларуси в мае 2021 года самолет, направлявшийся в Вильнюс с Протасевичем на борту, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании авиалайнера.

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