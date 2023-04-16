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Колишнього прем'єра Італії перевели з реанімації після 12 днів лікування

16 квітня 2023 21:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колишнього прем'єра Італії перевели з реанімації після 12 днів лікування
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 квітня, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі перевели з реанімації до іншої палати. Там він перебував 12 днів. 

Про це повідомляє ANSA.

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Деталі

Берлусконі був госпіталізований з легеневою інфекцією, пов’язаною з лейкемією.

"Через 12 днів 86-річний колишній тричі прем'єр-міністр і медіамагнат залишає відділення інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле, щоб його перевели в іншу палату", — йдеться у повідомленні.

Переведення Берлусконі стало можливим завдяки "постійному поліпшенню" стану його здоров'я.

Нагадаємо, бізнесмен і колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі захворів на лейкемію, що є серйозним захворюванням крові. При цьому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження десять днів тому. Він знову повернувся до лікарні 2 квітня і був поміщений до реанімації, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Також ми писали, що Італія відремонтувала та передала Україні десятки самохідних артилерійських установок M109L. Деякі з них вже перебувають на фронті.

Додамо, Італія успішно знайшла альтернативні джерела газу з початку повномасштабної війни Росії проти України, і тепер отримує лише трохи понад 10% своїх потреб у газі з Росії, порівняно з 40% раніше.

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