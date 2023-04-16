Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Бывшего премьера Италии перевели из реанимации после 12 дней лечения arrow

Бывшего премьера Италии перевели из реанимации после 12 дней лечения

16 апреля 2023 21:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бывшего премьера Италии перевели из реанимации после 12 дней лечения
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 апреля, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в другую палату. Там он был 12 дней.

Об этом сообщает ANSA.

Читайте также:

Подробности

Берлускони был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с лейкемией.

"Через 12 дней 86-летний бывший трижды премьер-министр и медиамагнат покидает отделение интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле, чтобы его перевели в другую палату", — говорится в сообщении.

Перевод Берлускони стал возможен благодаря "постоянному улучшению" состояния его здоровья.

Напомним, бизнесмен и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел лейкемией, что является серьезным заболеванием крови. При этом 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования десять дней назад. Он снова вернулся в больницу 2 апреля и был помещен в реанимацию, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также писали, что Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L. Некоторые из них уже находятся на фронте.

Добавим, Италия успешно нашла альтернативные источники газа с начала полномасштабной войны России против Украины, и теперь получает лишь немногим более 10% своих потребностей в газе из России, по сравнению с 40% раньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB