Бывшего премьера Италии перевели из реанимации после 12 дней лечения

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane//File Photo

Сегодня, 16 апреля, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в другую палату. Там он был 12 дней.

Об этом сообщает ANSA.

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Берлускони был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с лейкемией.

"Через 12 дней 86-летний бывший трижды премьер-министр и медиамагнат покидает отделение интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле, чтобы его перевели в другую палату", — говорится в сообщении.

Перевод Берлускони стал возможен благодаря "постоянному улучшению" состояния его здоровья.

Напомним, бизнесмен и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел лейкемией, что является серьезным заболеванием крови. При этом 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования десять дней назад. Он снова вернулся в больницу 2 апреля и был помещен в реанимацию, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также писали, что Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L. Некоторые из них уже находятся на фронте.

Добавим, Италия успешно нашла альтернативные источники газа с начала полномасштабной войны России против Украины, и теперь получает лишь немногим более 10% своих потребностей в газе из России, по сравнению с 40% раньше.