Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію

Бегемоти

Колумбійська влада планує відправити десятки " кокаїнових бегемотів " до Індії та Мексики, щоб контролювати популяцію цих тварин, що швидко зростає. Зараз у Колумбії налічується від 130 до 160 бегемотів, які розпочали своє розмноження після того, як були привезені на ранчо наркобарона Пабло Ескобара у 1980-х роках.

Про це пише CNN.

"Кокаїнові бегемоти"

Після смерті Ескобара влада переселила більшість тварин, але бегемотів залишили на місці, оскільки їхнє перевезення було скрутним.

З часом бегемоти розмножилися і стали проблемою для довкілля та турбують місцевих жителів. Їхня популяція була контрольована шляхом кастрацій і "уколів" протизаплідних дротиків, але ці заходи мали обмежений успіх.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, попереджає, що кількість бегемотів може збільшитись до 1500 протягом двох десятиліть. У зв'язку з цим влада вирішила відправити 70 бегемотів до природних заповідників в Індії та Мексиці. Вони сподіваються, що це допоможе контролювати популяцію та запобігти негативному впливу на навколишнє середовище.

Нагадаємо, що у Швеції видали більш ніж удвічі більше дозволів на відстріл рисів, ніж у попередні роки. Рішення влади обурило частину природозахисного суспільства.