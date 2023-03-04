Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію
Колумбійська влада планує відправити десятки " кокаїнових бегемотів " до Індії та Мексики, щоб контролювати популяцію цих тварин, що швидко зростає. Зараз у Колумбії налічується від 130 до 160 бегемотів, які розпочали своє розмноження після того, як були привезені на ранчо наркобарона Пабло Ескобара у 1980-х роках.
Про це пише CNN.
-
Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії
-
"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців
-
Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт
-
Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності
-
Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал
-
На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає
-
Понад сотня одеських медиків були мобілізовані
-
Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року
-
Стало відомо, коли можна зареєструватись на національний мультипредметний тест
-
Кількість загиблих через удар рф по Запоріжжю зросла до 11: серед них 8-місячна дівчинка
"Кокаїнові бегемоти"
Після смерті Ескобара влада переселила більшість тварин, але бегемотів залишили на місці, оскільки їхнє перевезення було скрутним.
З часом бегемоти розмножилися і стали проблемою для довкілля та турбують місцевих жителів. Їхня популяція була контрольована шляхом кастрацій і "уколів" протизаплідних дротиків, але ці заходи мали обмежений успіх.
Дослідження, опубліковане в журналі Nature, попереджає, що кількість бегемотів може збільшитись до 1500 протягом двох десятиліть. У зв'язку з цим влада вирішила відправити 70 бегемотів до природних заповідників в Індії та Мексиці. Вони сподіваються, що це допоможе контролювати популяцію та запобігти негативному впливу на навколишнє середовище.
Нагадаємо, що у Швеції видали більш ніж удвічі більше дозволів на відстріл рисів, ніж у попередні роки. Рішення влади обурило частину природозахисного суспільства.