Колумбия отправит "кокаиновых бегемотов" в Индию и Мексику, чтобы контролировать их популяцию
Колумбийские власти планируют отправить десятки "кокаиновых бегемотов" в Индию и Мексику, чтобы контролировать быстро растущую популяцию этих животных. Сейчас в Колумбии насчитывается от 130 до 160 бегемотов, которые начали свое размножение после того, как были привезены на ранчо наркобарона Пабло Эскобара в 1980-х годах.
Об этом пишет CNN.
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"Кокаиновые бегемоты"
После смерти Эскобара власти переселили большинство животных, но бегемотов оставили на месте, так как их перевозка была затруднительной.
С течением времени бегемоты размножились и стали проблемой для окружающей среды и беспокоят местных жителей. Их популяция была контролирована путем кастраций и "уколов" противозачаточных дротиков, но эти меры имели ограниченный успех.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, предупреждает, что число бегемотов может увеличиться до 1500 в течение двух десятилетий. В связи с этим власти решили отправить 70 бегемотов в природные заповедники в Индии и Мексике. Они надеются, что это поможет контролировать популяцию и предотвратить негативное влияние на окружающую среду.
Напомним, что в Швеции выдали более чем вдвое больше разрешений на отстрел рысей, чем в предыдущие годы. Решение власти возмутило часть природозащитного общества.