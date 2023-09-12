Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою

ПАРЄ. Фото: google.com

Комітет Парламентської асамблеї Ради європи (ПАРЄ) з юридичних питань і прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту РФ Володимири Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

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Йдеться про поправки, які внесені у конституцію РФ у липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.

"Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру", — йдеться у повідомленні.

Комітет ПАРЄ одноголосна схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує як конституцію Росії, так і міжнародне право.

"Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становить загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності своїх сусідів", як це визначено у статті 2 Статуту ООН. Тому в першу чергу в інтересах народу Росії, а також Європи та всього світу, щоб демократія була відновлена ​​в Росії", — резюмував комітет.

Комітет ПАРЄ також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за їхні дії.

Повні дебати у ПАРЄ щодо цього відбудуться наступного місяця.

Нагадаємо, на засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру". В організації заявили, що РФ використовує окупацію ЗАЕС з метою шантажу.

Також ми писали, що визнання ПАРЄ депортації українських дітей геноцидом — це перемога української дипломатії, яка може сприяти створенню в ООН трибуналу щодо злочинів Росії. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.Live український юрист та політолог Олексій Буряченко.