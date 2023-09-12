Комитет ПАСЕ признал Россию диктатурой

ПАСЕ. Фото: google.com

Комитет Парламентской ассамблеи Совета европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность по поводу легитимности поправок к конституции России, которые позволили президенту РФ Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

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Речь идет о поправках, внесенных в конституцию РФ в июле 2020 года. Они предусматривают снятие ограничений на президентский срок и позволяют Путину оставаться на посту до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.

"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", — говорится в сообщении.

Комитет ПАСЕ единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает как конституцию России, так и международное право.

"Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "представляет угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости своих соседей", как это определено в статье 2 Устава ООН. Поэтому в первую очередь в интересах народа России, а также Европы и всего мира, чтобы демократия была восстановлена в России", — резюмировал комитет.

Комитет ПАСЕ подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за их действия.

Полные дебаты в ПАСЕ по этому поводу состоятся в следующем месяце.

Напомним, на заседании Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира". В организации заявили, что РФ использует оккупацию ЗАЭС в целях шантажа.

Также мы писали, что признание ПАСЕ депортации украинских детей геноцидом — это победа украинской дипломатии, которая может способствовать созданию в ООН трибунала по преступлениям России. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.Live украинский юрист и политолог Алексей Буряченко.