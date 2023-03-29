Компанія Adidas звернулася до влади США щодо дій руху BLM: що трапилося
Компанія Adidas звернулася до Управління з товарних знаків США з проханням відхилити запит на новий логотип від руху Black Lives Matter. У компанії кажуть, що зображення трьох смуг на логотипі руху можуть ввести людей в оману.
Про це повідомляє The Guardian.
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Чим незадоволені у компанії Adidas
На думку компанії, дизайн логотипа BLM із трьома жовтими смугами створить певну плутанину із товарами від Adidas. Там також хочуть, що BLM не використовували цей знак на своєму фірмовому одязі.
В Adidas наголосили, що використовують свій логотип з 1952 року, і відтоді він отримав "міжнародну популярність та величезне суспільне визнання".
Варто зазначити, що компанія Adidas подала понад 90 позовів і підписала понад 200 угод про врегулювання, повʼязаних із товарним знаком із трьома смугами.
Нагадаємо, раніше компанія Adidas анонсувала перші збитки за останній 31 рік роботи. Компанія переживає труднощі, скорочує дивіденди та бонуси.
Фото: SHANNON STAPLETON/REUTERS