Компания Adidas обратилась к властям США по поводу действий движения BLM: что случилось
Компания Adidas обратилась в Управление по товарным знакам США с просьбой отклонить запрос на новый логотип от движения Black Lives Matter. В компании говорят, что изображения трех полос на логотипе движения может ввести людей в заблуждение.
Об этом сообщает The Guardian.
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Чем недовольны в компании Adidas
По мнению компании, дизайн логотипа BLM с тремя желтыми полосами создаст определенную неразбериху с товарами от Adidas. Там также хотят, чтобы BLM не использовали этот знак на своей фирменной одежде.
Adidas отметили, что используют свой логотип с 1952 года, и с тех пор он получил "международную популярность и огромное общественное признание".
Стоит отметить, что Adidas подала более 90 исков и подписала более 200 соглашений об урегулировании, связанных с товарным знаком с тремя полосами.
Напомним, ранее компания Adidas анонсировала первые убытки за последний 31 год работы. Компания испытывает трудности, сокращает дивиденды и бонусы.
Фото: SHANNON STAPLETON/REUTERS