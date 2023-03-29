Компания Adidas обратилась к властям США по поводу действий движения BLM: что случилось

Adidas

Компания Adidas обратилась в Управление по товарным знакам США с просьбой отклонить запрос на новый логотип от движения Black Lives Matter. В компании говорят, что изображения трех полос на логотипе движения может ввести людей в заблуждение.

Об этом сообщает The Guardian.

Чем недовольны в компании Adidas

По мнению компании, дизайн логотипа BLM с тремя желтыми полосами создаст определенную неразбериху с товарами от Adidas. Там также хотят, чтобы BLM не использовали этот знак на своей фирменной одежде.

Adidas отметили, что используют свой логотип с 1952 года, и с тех пор он получил "международную популярность и огромное общественное признание".

Стоит отметить, что Adidas подала более 90 исков и подписала более 200 соглашений об урегулировании, связанных с товарным знаком с тремя полосами.

Напомним, ранее компания Adidas анонсировала первые убытки за последний 31 год работы. Компания испытывает трудности, сокращает дивиденды и бонусы.

Фото: SHANNON STAPLETON/REUTERS