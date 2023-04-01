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Конгрес США схвалив придбання Польщею 800 ракет HELLFIRE

1 квітня 2023 16:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Конгрес США схвалив придбання Польщею 800 ракет HELLFIRE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конгрес США схвалив придбання Польщею 800 ракет HELLFIRE, якими будуть оснащені гвинтокрили підтримки України. Раніше продаж зброї уряду Польщі схвалив державний департамент США. Орієнтовна вартість угоди — 150 мільйонів доларів. 

Про це написав у Twitter віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак.

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Влітку 2022 року Польща замовила гелікоптери AW149, планує отримати 32 одиниці. Їх використовуватимуть для транспортування, підтримки військ з повітря, а також для евакуації та пошукових операцій. Гвинтокрили будуть оснащені протитанковими керованими ракетами. 

Державний департамент США 17 березня повідомив, що схвалив можливий продаж Польщі ракет Hellfire і супутнього обладнання на суму 150 мільйонів доларів. Тепер справа за Конгресом. 

​"Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет HELLFIRE, якими будуть оснащені вертольоти підтримки  AW149 і зрештою Apache. Починаємо переговори щодо ціни", — написав Маріуш Блащак.

Нагадаємо, речник Пентагону, генерал Пет Райдер раніше заявляв, що до кінця березня буде створено польський гарнізон армії США. Підрозділ має підтримувати присутність американських солдатів у Польщі. До країни прибули перші солдати, які нестимуть постійну службу у складі передового штабу V корпусу армії США в Познані. Вони дислокуються на базі під назвою "Табір Костюшко".

Тим часом Державно бюро розслідувань встановило, що ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" постачає до росії компоненти для виготовлення ракет. Вони використовувалися для масованих обстрілів України.

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