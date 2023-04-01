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Конгресс США одобрил приобретение Польшей 800 ракет HELLFIRE

1 апреля 2023 16:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Конгресс США одобрил приобретение Польшей 800 ракет HELLFIRE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конгресс США одобрил приобретение Польшей 800 ракет HELLFIRE, которыми будут оснащены вертолеты поддержки Украины. Ранее продажу оружия правительству Польши одобрили в государственном департаменте США. Ориентировочная стоимость сделки — 150 миллионов долларов.

Об этом написал в Twitter вице-премьер-министр, министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак.

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Летом 2022 года Польша заказала вертолеты AW149, планирует получить 32 единицы. Их будут использовать для транспортировки, поддержки войск с воздуха, а также для эвакуации и поисковых операций. Вертолеты будут оснащены противотанковыми управляемыми ракетами.

Государственный департамент США 17 марта сообщил, что одобрил возможную продажу Польши ракет Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов. Теперь дело за Конгрессом.


"Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет HELLFIRE, которыми будут оснащены вертолеты поддержки  AW149 и в конце концов Apache. Начинаем переговоры по цене", — написал Мариуш Блащак.

Напомним, спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер ранее заявлял, что до конца марта будет создан польский гарнизон армии США. Подразделение должно поддерживать присутствие американских солдат в Польше.

Тем временем государственное бюро расследований установило, что ООО "Глуховский карьер кварцитов" поставляет в россию компоненты для изготовления ракет. Они использовались для массированных обстрелов Украины.

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