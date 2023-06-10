Конгрес США знову розглядатиме законопроєкт про визнання РФ країною-терористом

Володимир Зеленський виступає в Конгресі США. Фото: google.com

У суботу, 10 червня, конгресмен Тед Лью подав до Конгресу США законопроєкт щодо офіційного визнання РФ державою-спонсором тероризму. Це вже не перше звернення до американського уряду.

Про це повідомив Тед Лью у своєму Twitter.

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Що відомо

У законопроєкті наголошується, що США мають достатньо інструментів, які спроможні притягнути Росію до відповідальності за її звірські дії в Україні. Також Лью зазначив, що американський уряд може ізолювати РФ економічно та дипломатично, а ще зменшити її військовий потенціал та запровадити жорсткіші санкції. Найголовніше — позначити Росію як державу спонсор тероризму.

У документі зазначено, що за допомогою приватних військових найманців, таких як ПВК "Вагнера", яка співпрацює з російським Міноборони, Росія поширює терор у різних частинах світу і це потрібно зупинити.

Наприкінці документу прописано, що жодна з позицій поданого на розгляд закону, яка стосується накладання санкцій, не може бути застосована до осіб, які займаються експортом сільськогосподарської продукції з України або наданням гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, 9 червня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.