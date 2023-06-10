Конгресс США снова будет рассматривать законопроект о признании РФ государством-террористом
В субботу, 10 июня, конгрессмен Тед Лью подал в Конгресс США законопроект о официальном признании РФ государством-спонсором терроризма. Это уже не первое обращение к американскому правительству.
Об этом сообщил Тед Лью в своем Twitter.
Что известно
В законопроекте отмечается, что у США достаточно инструментов, которые способны привлечь Россию к ответственности за ее зверские действия в Украине. Также Лью отметил, что американское правительство может изолировать РФ экономически и дипломатично, а еще уменьшить ее военный потенциал и ввести более жесткие санкции. Самое главное обозначить Россию как государство спонсор терроризма.
В документе указано, что с помощью частных военных наемников, таких как ЧВК "Вагнера", сотрудничающий с российским Минобороны, Россия распространяет террор в разных частях света и это нужно остановить.
В конце документа прописано, что ни одна из позиций поданного на рассмотрение закона, касающаяся наложения санкций, не применима к лицам, занимающимся экспортом сельскохозяйственной продукции из Украины или предоставлением гуманитарной помощи Украине.
Напомним, 9 июня Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму более 2 млрд. долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.