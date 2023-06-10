Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Конгресс США снова будет рассматривать законопроект о признании РФ государством-террористом arrow

Конгресс США снова будет рассматривать законопроект о признании РФ государством-террористом

10 июня 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Конгресс США снова будет рассматривать законопроект о признании РФ государством-террористом
Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 10 июня, конгрессмен Тед Лью подал в Конгресс США законопроект о официальном признании РФ государством-спонсором терроризма. Это уже не первое обращение к американскому правительству.

Об этом сообщил Тед Лью в своем Twitter.

Читайте также:

Что известно

В законопроекте отмечается, что у США достаточно инструментов, которые способны привлечь Россию к ответственности за ее зверские действия в Украине. Также Лью отметил, что американское правительство может изолировать РФ экономически и дипломатично, а еще уменьшить ее военный потенциал и ввести более жесткие санкции. Самое главное обозначить Россию как государство спонсор терроризма.

В документе указано, что с помощью частных военных наемников, таких как ЧВК "Вагнера", сотрудничающий с российским Минобороны, Россия распространяет террор в разных частях света и это нужно остановить.

В конце документа прописано, что ни одна из позиций поданного на рассмотрение закона, касающаяся наложения санкций, не применима к лицам, занимающимся экспортом сельскохозяйственной продукции из Украины или предоставлением гуманитарной помощи Украине.

Напомним, 9 июня Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму более 2 млрд. долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас