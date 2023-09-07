Конгресмени США обговорять із судом Гааги арешт Путіна за геноцид в Україні, — NYT

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

На пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.

Про це пише The New Yourk Times.

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Повідомляється, що обидва політичні фланги — і республіканці, і демократи — визнають дії Путіна в Україні як можливий геноцид, що має особливу юридичну важливість у рамках розгляду судом ситуації після російської інтервенції.

Депутат із Техасу Майкл Маккол наголосив, що дії Путіна були спрямовані на знищення культурної спадщини та ідентичності українців, що, на його думку, відповідає визначенню геноциду.

Енн Вагнер з Міссурі та Джеррі Конноллі з Вірджинії також висловились у цьому дусі, стверджуючи, що поведінка російського лідера показує його причетність до цього тяжкого злочину.

Також у повідомленні зазначається, що для того, щоб Міжнародний кримінальний суд включив до свого списку розслідувань звинувачення в геноциді щодо дій в Україні, необхідні переконливі докази навмисного наміру Путіна знищити конкретну етнічну чи культурну групу.

Що законодавці хочуть обговорити з головним прокурором

Під час зустрічі з головним прокурором депутати планують обговорити доступні докази та способи додаткового збирання інформації з цього питання.

Путін вже зіткнувся з обмеженнями у своєму пересуванні після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за передбачувані злочини проти українських дітей. І хоча суд, створений у 2002 році, має мандат розслідувати геноцид та інші злочини проти людяності, вельми сумнівно, що Путін опиниться перед його стінами.

США довгий час були обережні щодо суду, побоюючись можливих ризиків для громадян США. Однак під адміністрацією Байдена відносини між США та судом стали тіснішими. Президент Байден навіть дав команду ділитися із судом доказами російських злочинів.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк засудив заяву ООН про "відсутність достатніх доказів геноциду, який здійснюється військами РФ в Україні". За його словами, організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості та непрямого заохочення злочинця".