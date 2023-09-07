Конгрессмены США обсудят с судом Гааги арест Путина за геноцид в Украине, — NYT

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

На пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.

Об этом пишет The New Yourk Times.

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Сообщается, что оба политических фланга — и республиканцы, и демократы — признают действия Путина в Украине как возможный геноцид, что имеет особую юридическую важность в рамках рассмотрения судом ситуации после российской интервенции.

Депутат из Техаса Майкл МакКол подчеркнул, что действия Путина были направлены на уничтожение культурного наследия и идентичности украинцев, что, по его мнению, соответствует определению геноцида.

Энн Вагнер из Миссури и Джерри Коннолли из Вирджинии также высказались в этом духе, утверждая, что поведение российского лидера показывает его причастность к этому тяжелому преступлению.

Также в сообщении указывается, что для того, чтобы Международный уголовный суд включил в свой список расследований обвинение в геноциде по отношению к действиям на Украине, необходимы убедительные доказательства умышленного намерения Путина уничтожить конкретную этническую или культурную группу.

Что законодатели хотят обсудить с главным прокурором

В ходе встречи с главным прокурором депутаты планируют обсудить доступные доказательства и способы дополнительного сбора информации по этому вопросу.

Путин уже столкнулся с ограничениями в своем передвижении после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за предполагаемые преступления против украинских детей. И хотя суд, созданный в 2002 году, имеет мандат расследовать геноцид и другие преступления против человечности, весьма сомнительно, что Путин окажется перед его стенами.

США долгое время были осторожны в отношении суда, опасаясь возможных рисков для американских граждан. Однако под администрацией Байдена отношения между США и судом стали более тесными. Президент Байден даже дал команду делиться с судом доказательствами российских преступлений.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".